England Gruppensieger, Kroatien und Tschechien auch im Achtelfinale

Vizeweltmeister Kroatien schaffte nach enttäuschendem Start mit der bisher besten Turnierleistung doch den Sprung ins Achtelfinale der EM. Am Dienstag schlug die Elf von Trainer Zlatko Dalic in Glasgow Gastgeber Schottland mit 3:1 (1:0) und kam mit dem ersten Sieg in der Gruppe D und vier Punkten als Zweiter hinter England weiter. Nächster Gegner ist am Montag in Kopenhagen der Zweite von Gruppe E (Schweden, Slowakei, Spanien, Polen).