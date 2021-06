Motorradfahrer kam in Oetz von der Fahrbahn ab und stürzte auf Bankett

Oetz — Am Dienstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, kam es in Oetz zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Der Mann kam bei einem Überholmanöver von der Straße ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bevor sein Fahrzeug 15 Meter über eine Böschung abstürzte, konnte er noch vom Motorrad springen. Der Deutsche blieb am Bankett liegen, wo er von einem vorbeikommenden Arzt erstversorgt wurde. Nach weiterer medizinischer Versorgung an der Unfallstelle wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)