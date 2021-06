Neue Rahmenbedingungen: Corona-Testangebot wird vom Land gestutzt

Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) zieht die Zügel an.

Innsbruck – Ganze zwei Verdachtsfälle auf die neuartige Delta-Virusmutation hat der großflächige Testaufruf des Landes – er lief am Montag aus – für die Gemeinden Birgitz, Götzens, Grinzens, Axams, Thaur, Hall, Rum und Mils ergeben, gab gestern das Land bekannt. In Summe wurden 2420 PCR-Testungen aus diesem Bereich in den vergangenen Tagen durchgeführt. Damit erhöht sich die Delta-Verdachtsfallzahl auf aktuell 19.