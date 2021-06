Bauamtsleiter auf Bürgermeisterkurs in Jenbach

Jenbach – Er sei ein Mann, der in der zweiten Reihe anpacke, statt in der ersten zu glänzen. Mit Worten wie diesen erklärte der Jenbacher Bauamtsleiter Christian Wirtenberger vor wenigen Monaten, warum er nicht für das Amt des Bürgermeisters kandidiere. Jetzt ist alles anders. Eine neue SPÖ-Liste ist entstanden, zu der Wirtenberger, wie berichtet, gehört. Und diese wählte ihn kürzlich einstimmig zum Obmann und Bürgermeisterkandidaten. Wirtenberger wird nun doch gegen seinen Chef, den amtierenden VP-Bürgermeister Dietmar Wallner, antreten. Es müsse sich was ändern in Jenbach, meint er. Hunderte neue Wohnungen entstehen in dem Ort, aber die Auswirkungen auf die Infrastruktur (Straßen, Kindergärten, Schulen) würden dabei vernachlässigt, meint Wirtenberger. (ad)