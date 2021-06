Radachsen im Großraum Hall neu beschildert, weiter große Lücken im Netz

Die Region Hall sei die erste in Tirol, in der ein solches Leitsystem „in großem Stil auch für den lokalen Alltagsradverkehr zum Einsatz kommt“, lobt LHStv. Josef Geisler.

„Wir sind sehr bemüht, den Radweg fortzuführen“, betont BM Josef Karbon aus Rum. Beim Abschnitt Richtung Innsbruck-Arzl seien die Gespräche vielversprechend, im Bereich zwischen Thaur und Rum gestalte es sich derzeit schwierig. Das bestätigt Vize-BM Romed Giner, der in Rum die entsprechenden Verhandlungen führt: Über die Idee, einen Radweg direkt an der Aurainkante zwischen Rum und Arzl zu errichten, habe er mit allen (Rumer) Grundbesitzern persönlich gesprochen, fast alle seien grundsätzlich gesprächsbereit, da diese Lösung für sie viel besser sei als eine Radachse am bestehenden Feldweg. Jetzt kläre man mit Innsbruck die Rahmenbedingungen ab, die dann den Grundbesitzern in weiteren Gesprächen vorgestellt werden sollen. Bezüglich der Verbindung Rum-Thaur brauche es „weitere Gespräche“.