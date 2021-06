FPÖ kritisiert: „Tirols Immobilienmarkt wurde unterschätzt“

Innsbruck – Der aktuelle Tiroler Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer hat abermals festgehalten, wie schnell sich die Preisspirale bei Tirols Immobilien dreht und somit Grund, Wohnungen und Häuser immer teurer werden. Besonders Anleger stecken ihr Vermögen in Tiroler Betongold, was die Preise zusätzlich anheizt.

Die FPÖ sieht die Boden- und Baupolitik des Landes als gescheitert an. „Der Immobilienmarkt wurde die letzten Jahre von der Landesregierung und von der Stadt Innsbruck völlig falsch eingeschätzt und sogar noch angeheizt“, kritisierte gestern FP-Wohnbausprecherin Evelyn Achhorner als Reaktion auf den Immobilienpreisspiegel. Obwohl in den letzten 20 Jahren Tirols Bevölkerung um 12,5 Prozent gewachsen sei, im gleichen Zeitraum aber 40 Prozent mehr Wohnungen gebaut wurden, drehe sich die Preisspirale munter weiter. „Man muss dringend die Stopptaste drücken und fragen, warum das passiert ist“, so Achhorner. Augenscheinlich werde am Bedarf vorbei gebaut. Sie kritisiert auch, dass gemeinnützige Wohnbauträger ihre geförderten Bauprojekte mit frei finanzierten Wohnungen „aufpeppen“ würden.