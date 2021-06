„Wipptal hat einen der modernsten Recyclinghöfe Österreichs“

„Es hat sich gezeigt, dass uns mit dem neuen AWZ eine wichtige Verbesserung der kommunalen Infrastruktur gelungen ist“, sagt BM Vinzenz Eller, Obmann des Abwasser- und Abfallverbandes Oberes Wipptal. Der Einsatz für das gemeindeübergreifende Projekt hat sich laut Planungsverbandsobmann BM Alfons Rastner trotz Startproblemen und viel Kritik sichtlich gelohnt. Rund 3,6 Mio. Euro wurden in den neuen Recyclinghof am Ortsrand von Steinach am Brenner investiert.