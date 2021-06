Ökologisch nachhaltig statt „Greenwashing“ im Pitztal

Wenns – Mit Michael Metzler ist seit einigen Monaten der erste „Nachhaltigkeitskoordinator“ oder „sustainability manager“ im Pitztal am Werk. Installiert wurde dieses neue Aufgabengebiet im TVB Pitztal unter GF Gerhard Gstettner. Wo andere Newcomer meist mit Vorschusslorbeeren bedacht werden, erging es Metzler genau umgekehrt. Die Online-Community reagierte reflexartig mit „Greenwashing“-Vorwürfen auf seine Position. Diesem Vorwurf, dem „bösen, umweltschädlichen Tourismus ein grünes Mäntelchen umhängen zu wollen“, kann Metzler nun erste Ergebnisse entgegenhalten. So wird etwa der Gletschermarathon heuer erstmals als „green event“ abgehalten.

„Wir haben mehrere Angriffsflächen im Tal, wo wir den Nachhaltigkeitshebel ansetzen können“, zeigt Metzler auf. Das große Thema der Mobilität im Pitztal wird durch eine Studie der FH Kufstein aufbereitet. Aufgrund der Tatsache, dass ein Urlauber aus Wien in unter fünf Stunden per Bahn bis zum Bahnhof Imst-Pitztal anreisen kann, liegt der Fokus auf der „last mile“, also auf den letzten Kilometern bis zur Unterkunft im Pitztal.