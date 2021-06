Diebe am Golfplatz in Rinn unterwegs: Sechs Geldtaschen gestohlen

Rinn – Mehrere tausend Euro erbeuteten unbekannte Diebe am Dienstagvormittag in Rinn, als sie am Golfplatz aus zwei abgestellten Golf-Karts insgesamt sechs Geldtaschen sowie ein Mobiltelefon und diverse andere Gegenstände stahlen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie eine verdächtige Person den Golfplatz nahe der abgestellten Golf-Karts schnellen Schrittes in Richtung Wald verließ. Auch eine weitere Person, die nicht dem Golfplatz zuzuordnen war, wurde von Zeugen im Tatzeitraum beobachtet. Bei der Fahndung durch eine Polizeihundestreife wurden Münzen aufgefunden, die die Täter bei der Flucht verloren haben dürfte.