Guter Schutz gegen UV-Strahlung und Sonnenbrand ist keine Preisfrage

Bei einem Erwachsenen soll für den ganzen Körper die Menge von drei Esslöffeln aufgetragen werden, und Stellen wie Ohren oder Zehenzwischenräume nicht vergessen, wird im Magazin "Konsument" (Juli-Ausgabe) geraten. Nachcremen ist unerlässlich, vor allem bei starkem Schwitzen und nach dem Baden. Bei kleineren Kindern sollte man zusätzlich auf textilen Schutz achten und sie möglichst nicht in der prallen Sonne belassen.

Manche UV-Filter stehen im Verdacht, sie könnten Gesundheit und Umwelt gefährden, zuletzt etwa die Substanz Octocrylene. An der Universität Sorbonne waren octocrylenehaltige Kosmetika im Labor bei 40 Grad Lagertemperatur künstlich zum Altern gebracht worden, danach war die Verbindung Benzophenon nachweisbar, das laut Tierversuchen in größeren Mengen möglicherweise Krebs fördern kann. Sieben der getesteten Sonnenschutzmittel enthielten Octocrylene, und auch der VKI führte diesbezüglich einen Versuch durch. "Die Werte (von Benzophenon, Anm.) waren mit jenen der französischen Untersuchung vergleichbar", berichten die Tester. Das deutsche Bundesamt für Risikobewertung (BfR) habe allerdings Entwarnung gegeben, was direkte mögliche gesundheitliche Risiken angeht.