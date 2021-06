Große Unterschiede: Bildungsklima in Österreich nur „Befriedigend“

Nicht alles läuft in den Schulen rund – in einigen Bereichen gibt es Bedarf, das Klima zu verbessern.

Bei der Erhebung habe es durchaus einige Überraschungen gegeben, meinte die Generalsekretärin der B & C Privatstiftung, Mariella Schurz. So wurde etwa der Umgang mit Schülern nichtdeutscher Muttersprache mit „Gut“ bewertet (2,0). „Da dürfte die eigene Wahrnehmung von der veröffentlichten Meinung abweichen.“ Tirol liegt hier allerdings mit nur 32 Prozent „Sehr gut“ eher am Ende der Tabelle, nur knapp vor Niederösterreich (29 Prozent). Am besten ist der Wert in Wien: Hier vergeben 44 Prozent die Note „Sehr gut“.