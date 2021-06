31-Jährige in Imst getötet: Ehemann zu 20 Jahren Haft verurteilt

Der Angeklagte bekannte sich vor Gericht schuldig. © De Moor/TT

Innsbruck, Imst – Wegen des Todes seiner Frau musste sich am Mittwoch ein 34-jähriger Montagetischler in einem Schwurgerichtsprozess in Innsbruck verantworten: Dem Mann wird vorgeworfen, die 31-Jährige im Streit erdrosselt und anschließend ihre Leiche in den Inn geworfen zu haben. Der Prozess startete um 9 Uhr unter regem Interesse, kurz nach 16 Uhr fiel das Urteil: 20 Jahre Freiheitsstrafe für den Angeklagten – vorerst nicht rechtskräftig.

Angehörigen beider Seiten fanden sich in der Früh im Gerichtssaal ein. Noch vor Prozessbeginn war die Stimmung hochemotional geworden, wurde das Murmeln im Schwurgerichtssaal von lautem Weinen unterbrochen. Der Angeklagte wurde beidseitig von der Justizwache flankiert. Im Eingangsbereich stand die Polizei. Das Gericht musste schon vor zehn Uhr zur Ordnung mahnen, auch, wenn „bewusst ist, dass die Situation hochemotional“ sei. Angehörige des Opfers verließen unter dem Vorwurf der Lüge den Saal.

📽️ Video | 31-Jährige tot: Angeklagter geständig

„Frau zum Schweigen bringen"

Staatsanwältin Adelheid Steiner umriss den Anklagevorwurf: „Was tatsächlich zum Tod der Frau führte, war das Ziel des Angeklagten, seine Frau zum Schweigen zu bringen“. Verteidiger Markus Abwerzger: „Es gibt kein Argument, die Tat nur ansatzweise zu rechtfertigen, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Heftige Streitereien, die über das Normale hinausgingen, ereigneten sich vor der Tat. Dies zur Frage nach dem Warum“. Bei aller Unbegreiflichkeit der Tat müsse man sich auch mit der Frage eines Totschlags auseinandersetzen, so der Verteidiger. Der Angeklagte schildert den Tathergang unter Tränen. Währenddessen verließ ein weiterer Hörer den Saal.

„Ich habe zugedrückt, bis sie sich nicht mehr bewegt hat. Wie lange das war, weiß ich nicht", schilderte der Beschuldigte. Dann habe er zu ihr gesagt, dass sie wieder aufstehen soll und jetzt keinen Blödsinn machen soll. „Aber sie hat sich nicht mehr gerührt", schluchzte der 34-Jährige. Weil ihre Augen offen waren, habe er ihr dann noch einen Polster „auf das Gesicht gelegt". Dass das Würgen des Halses nicht todesursächlich war, habe er erst viel später aus der Anklageschrift erfahren, beteuerte der Angeklagte.

Vor dem Prozessauftakt fand über den Verein „Frauen*vernetzung für Begegnung und Austausch" vor dem Landesgericht eine Kundgebung zum Thema Femizid statt. 14 Femizide haben sich heuer bis Mitte Juni bereits in Österreich ereignet. Österreich nimmt hierzu international einen traurigen Spitzenplatz ein. Um 17.30 Uhr findet außerdem eine Demonstration gegen Femizide und Gewalt gegen Frauen statt. Sie beginnt ebenso vor dem Landesgericht in der Maximilianstraße.

Kundgebung gegen Femizide vor dem Landesgericht Innsbruck. © Foto TT/Rudy De Moor

Streit um Finanzen als Auslöser für die Tat

Das Gewaltverbrechen hatte sich Ende Juni des Vorjahres in einer Wohnung in Imst ereignet: Dort war die 34-jährige Frau und Mutter eines zweijährigen Buben mit ihrem Mann in Streit geraten, weil sie der türkischstämmige Montagetischler über die finanzielle Lage der Familie im Unklaren gelassen hatte. Nach einem Konkurs mit der eigenen Montagefirma war die Lage desaströs. Als die Frau davon Kenntnis erfuhr, kam es zu immer heftigeren Streitereien.

Ende Juni eskalierte die Situation um 3 Uhr morgens. Mit einem Obstmesser in der Hand forderte die 31-Jährige ihren Mann auf, ihr endlich die Wahrheit über das Insolvenz­verfahren zu sagen, und verletzte ihn leicht. Bei der folgenden Rangelei erfasste der 34-Jährige seine Frau am Hals und drückte so lange zu, bis sie sich nicht mehr bewegte. Daraufhin schüttelte er sie und schrie sie an, dass sie aufstehen solle. Es war zu spät.

Die Obduktion der Gerichtsmedizin ergab später einen Erstickungstod. Nach der Tötung der Ehefrau beförderte der 34-Jährige den Leichnam über die Tiefgarage in seinen Pkw. Nach einer nächtlichen Irrfahrt durch Imst wollte sich der Täter stellen – traute sich jedoch nicht. Darauf warf er die Leiche von der Pitztalbrücke in den Inn. Es sollte acht Tage dauern, bis man den Leichnam im Bereich des „Römerbadls“ bei Roppen auffinden konnte.

Die Leiche der 31-Jährigen wurde beim Römerbadl nördlich des Inn bei Roppen geborgen. © Thomas Böhm

Mordanklage gegen 34-Jährigen erhoben

Schon zwei Tage nach der Tat wurde der 34-Jährige festgenommen. Unter Druck der Familie hatte er die Tat Angehörigen und Polizei gestanden. Ein über das Handy des Opfers inszenierter Selbstmord hatte zuvor Misstrauen erweckt.