Unfalllenker in Vorarlberg ließ Verletzte bewusstlos zurück

Bregenz – Ein führerscheinloser 26-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag in Lustenau gegen den entgegenkommenden Pkw einer 27-Jährigen gefahren und hat diese dann verletzt und bewusstlos in ihrem Auto zurückgelassen. Unfallursache dürften überhöhte Geschwindigkeit und Drogenkonsum gewesen sein, berichtete die Polizei. Nach dem Lenker wird gefahndet.