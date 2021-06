Segelboot lief am Achensee auf Grund: Kitesurfer als Helfer in der Not

Eben am Achensee – Zwei Kitesurfer haben sich am Dienstag am Achensee unter schwierigen Bedingungen als Helfer in der Not erwiesen: Wie die Polizei berichtet, war am Nachmittag ein Notruf eingegangen, dass ein Segelboot offensichtlich Probleme habe. Polizisten der PI Jenbach, die gerade auf Sicherheitsstreife mit dem Polizeiboot waren, entdeckten schließlich das Segelboot, das im Bereich Buchau im seichten Wasser auf Grund gelaufen war. Der Besatzung des Bootes (70 und 71 Jahre alt) gelang es nicht, das Boot wieder flott zu machen.