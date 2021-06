Regenbogen-Verbot: Orban sagt Reise nach München ab – und mahnt deutsche Politik

In der Debatte um die Regenbogen-Beleuchtung der Münchner EM-Arena hat sich nun auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zu Wort gemeldet. © LASZLO BALOGH

München/Budapest – Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat eine Reise zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn heute Abend offenbar abgesagt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Offizielle Informationen dazu liegen bislang nicht vor. Vor dem abschließenden Gruppenspiel hatte es heftige Debatten über das UEFA-Verbot für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben gegeben.

Unterdessen appellierte Orban an die deutsche Politik, das UEFA-Verbot für eine Beleuchtung des Münchner EM-Stadions in Regenbogenfarben zu akzeptieren. „Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung", sagte er. Auch in Budapest gehören Orban zufolge „die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Straßenbild".

💬 Orbans Statement im Wortlaut: „In einer idealen, freien Welt sind Frauen gleichberechtigt mit Männern ohne jegliche Einschränkung. Es gibt keinen Rassismus, keinen Antisemitismus und es existiert keine Homophobie. Pädophilie wird aufs Schärfste verfolgt und bestraft. Den uneingeschränkten Schutz von Minderheiten garantiert, wie überall in Europa, der Staat. Die Gesetze zum Schutz von Minderheiten gehören zu den striktesten in Europa. Da, wo diese Idealvorstellung noch nicht realisiert ist, müssen Männer aktiv kämpfen für die Gleichberechtigung der Frauen, ein Christ muss sich gegen Antisemitismus einsetzen und sich schützend vor seine jüdischen Mitbürger stellen. Ein heterosexueller Mensch muss Homosexuelle vor Ausgrenzung, Angriffen und Benachteiligung schützen. Im kommunistischen Ungarn wurden homosexuelle Menschen verfolgt. Heute garantiert der Staat nicht nur die Rechte von Homosexuellen, sondern er schützt sie aktiv. Die Freiheit des Einzelnen ist das höchste Gut. Jeder Mensch muss sich selbst frei für seinen Lebensweg entscheiden dürfen - fraglos. Dieses Postulat ist das Erbe unseres Freiheitskampfes gegen die Diktatur. Aus unserer Sicht ist die Aufklärung der heranwachsenden Kinder eine Aufgabe, die in jedem Fall ins Elternhaus gehört. Wir schützen diese Aufgabe der Eltern. Dagegen ist der Kampf gegen Pädophilie eine Aufgabe des Staates. Er ist hier in der Pflicht, für den besonderen Schutz der körperlichen Unversehrtheit und seelischen Gesundheit der Kinder zu sorgen. Mit dieser Haltung befinden wir uns in der Mitte des europäischen Wertekanons, in der Mitte einer offenen, toleranten Europäischen Union. Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung. Auch in Budapest gehören die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Straßenbild. Die Freiheit, die wir uns 1989 erkämpft haben, darf nie wieder beschränkt werden.“

Zuvor hatte die UEFA einen Antrag des Münchener Stadtrats abgelehnt. Sie sei „aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation", teilte der Verband mit. „Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage – eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt – muss die UEFA diese Anfrage ablehnen."

Stadien zeigen Flagge – und auch in der Allianz Arena wird's bunt

Das Verbot der UEFA, die Arena in München von außen in den Farben des Regenbogens erstrahlen zu lassen, hatte eine riesige Welle von Protest und Solidarisierung ausgelöst. Politiker der meisten deutschen Parteien verurteilten das Vorgehen teils scharf. Münchens Oberbürgermeister Reiter hatte die Entscheidung der UEFA als „beschämend“ bezeichnet.

TT-Geburtstag: Jetzt eine von 76 Torten gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Mehrere Fußballvereine im Land kündigten eigene Protestaktionen an. So sollen während des Spiels etwa die Stadien in Köln, Frankfurt, Wolfsburg und Berlin in Regenbogenfarben leuchten – aber auch andere öffentliche Gebäude. Der Lesben- und Schwulenverband Bayern kündigte Protestaktionen vor der Münchner Arena an. Die Menschrechtsorganisation Amnesty International will zudem in Zusammenarbeit mit Christopher Street Day Deutschland 10.000 Regenbogen-Fahnen am Stadion verteilen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unterstützt diese Aktion.

Zeitungen, Unternehmen und Co. zeigen Regenbogenfarben

Nach dem Verbot der Regenbogenbeleuchtung an der Münchner EM-Arena haben Medienhäuser mit Aktionen selbst Farbe bekannt. Die Bild zeigte am Mittwoch auf einer ganzen Seite die Regenbogenfahne, die in der Mitte in die Farben der Deutschlandflagge übergeht. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) der Madsack Mediengruppe integrierte in seinem Logo und den Profilen auf den Sozialen Netzwerken die Regenbogenfarben.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Unzählige Unternehmen, Organisationen und Vereine haben ihre Logos in den sozialen Netzwerken bunt eingefärbt – darunter zum Beispiel auch BMW, VW, Siemens, die Telekom und die Polizei München.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Das Logo der Lübecker Nachrichten auf der Titelseite war in Regenbogenfarben getaucht. Die Hamburger Morgenpost zeigte in ihrem Sportteil eine ganze Seite mit Regenbogenfarben. Das ZDF postete am Dienstagabend ein Mainzelmännchen, das einen Regenbogen an eine Fensterscheibe malt. Zuvor hatte der Sender ProSieben angekündigt, sein Logo in den Regenbogenfarben strahlen zu lassen.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen