Reither Kunst-am-Bau-Projekt: Vorne Bilderwand, hinten Tribüne

Bunter Kunst-am-Bau-Zwitter aus Bild und Skulptur: „Gidi-Blick“ von Matthias und Maximilian Bernhard in Reith im Albachtal.

Reith im Alpbachtal – Den Kunst-am-Bau-Wettbewerb, den die Neue Heimat für eine von ihr errichtete Wohnanlage in Reith im Alpbachtal ausgelobt hat, hat gegen drei Miteingeladene der junge, in Wien lebende Kitzbüheler Maler Matthias Bernhard gewonnen. Mit einem Projekt, das er allerdings gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Maximilian entwickelt hat. Der, im Gegensatz zu Matthias, dessen meist riesigformatige, pastos aus bunten Zeichen gepuzzelte Bilder hierzulande schon mehrfach zu sehen waren, in seiner „alten Heimat“ ein komplett Unbekannter ist.