Mitarbeiter trotz Krise beschäftigt: AK Tirol dankt Unternehmen

Stefan Scherl (r.), AK-Kammerrat für den Bezirk Landeck, dankte am Mittwoch den Unternehmern Gerhard Lercher (l.) und Walter Nuener.

Landeck – „Sie haben Ihre Mitarbeiter trotz schwieriger Rahmenbedingungen in der Corona-Pandemie weiterbeschäftigt. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken“, sagte Stefan Scherl, Kammerrat der AK Tirol (FCG), am Mittwoch bei einem Betriebsbesuch in Landeck. Sein Dank galt den heimischen Unternehmern Gerhard Lercher (Corda Geiger, Hartwarenhandel und Dienstleister für Schließtechnik) sowie Walter Nuener (Ofenbau, Fliesen und Natursteine).