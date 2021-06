Ibiza-U-Ausschuss: Ping-Pong um Blümels Akten

Wien – Letztlich steht Aussage gegen Aussage. Und niemand weiß, wie überprüft werden kann, wer Recht hat: Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am Tag vor dem dritten Auftritt von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im Ibiza-Untersuchungsausschuss den Ball in der Frage der Aktenlieferungen Blümels an den Ausschuss an Bundespräsident Alexander Van der Bellen zurückgespielt. Dieser müsse die weitere Vorgangsweise festlegen. Die Opposition hatte Blümel vorgeworfen, er habe nach wie vor nicht alle relevanten Akten an den Ibiza-Untersuchungsausschuss liefern lassen. Der Minister hingegen beteuert, sein Ressort sei allen Verpflichtungen nachgekommen.