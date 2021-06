Igor Levit spielt Schostakowitsch in Hall: Innige Zwiesprache zweier Könner

Dialog nach Noten mit Schostakowitsch. Igor Levit in Hall.

Hall – Igor Levit bespielt als Shooting Star unter den jüngeren Pianisten die bedeutendsten Konzerthäuser zwischen New York und Wien. Aber auch dem kleinen Team des Osterfestivals in Hall fühlt sich der in jungen Jahren von Russland nach Deutschland ausgewanderte Ausnahmemusiker verbunden.