Laptop-Klassen: Gymnasium Reutte rüstet digital stark auf

In den ersten Wochen des neuen Schuljahres werden die Schüler in den so genannten „Digi-Days“ in das Arbeiten mit dem Laptop eingeführt, um die digitalen Geräte als sinnvolles Arbeitsmittel benützen zu können. Die Schüler erwerben dabei Grundkompetenzen wie den Umgang mit den Lernplattformen Moodle und MS-Teams, erhalten die Einschulung ins Dateimanagement und lernen die Kommunikationskanäle kennen. Bis zum Schuljahr 2023/24 werden sämtliche Klassen der Unterstufe mit Laptops ausgestattet. „Die Digitalisierungsoffensive in der Unterstufe erweist sich als sinnvolle Weiterführung unserer bisherigen Schulpolitik“, so Pfeifer. Aufgrund der sehr guten Ausstattung habe der Unterricht während Corona mit Kameras und Whiteboards per Live-Stream absolviert werden können. Aber auch in der Oberstufe kommt der Informatikunterricht nicht zu kurz. Neben dem Pflichtfach Informatik wird in der fünften Klasse auch ein Wahlpflichtfach mit Schwerpunkt Medien- und Webdesign offeriert. Dieses wird ab Herbst erstmals mit dem Wahlpflichtfach FabLab kombiniert, so wird Kreativität mit Digitaltechnik verknüpft. (TT, fasi)