Gemeinderat: Nächste Runde im Innsbrucker Gratisparken-Streit

Wohin mit den 190.000 Euro aus dem Corona-Hilfe-Topf? In Gratisparkstunden für sechs Wochen an Freitagen und Samstagen in Tiefgaragen oder in die Gelbe Innenstadtkarte? Darüber wird der Gemeinderat heute entscheiden. Obwohl es bereits einen Mehrheitsbeschluss für das Gratisparken gibt, schafften es die Grünen mittels Minderheitenvotum, diese Thematik erneut in den Gemeinderat zu bringen. Diese Vorgangsweise trägt freilich nicht zur Verbesserung der Stimmung unter den Regierungsparteien bei. Die ÖVP ist sauer und stellt das Demokratieverständnis der Grünen in Frage. Bürgermeister Georg Willi betont hingegen, dass ein paar Gratisstunden in den Tiefgaragen nicht den Zweck der Wirtschaftsankurbelung erfüllen.