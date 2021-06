Tourismus-Programm: In Kitzbühel zieht im Sommer das pure Leben ein

Jürgen Kleinhappl, Johanna Oberdorfer, Viktoria Veider-Walser und Stefan Pühringer präsentieren die neuen „Pura Vida“-Sommernächte in Kitzbühel, die zum Flanieren und Genießen in der Stadt einladen sollen.

Kitzbühel – Pur und unverfälscht soll sich Kitzbühel im heurigen Sommer präsentieren. Die bisherigen KITZ Sommernächte mit Konzerten vor allem in der Kitzbüheler Innenstadt gehören der Vergangenheit an. Künftig werden die Donnerstagabende in der Innenstadt gänzlich anders aussehen. Sie laufen unter dem Motto „Pura Vida“. Damit wird nicht nur der Name geändert, sondern die komplette Ausrichtung.