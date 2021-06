Dreijährige in Wels von Balkon gestürzt und schwer verletzt

Wels – Ein Kleinkind ist am Mittwochabend in Wels von einem Balkon gestürzt und schwer verletzt worden. Die Dreijährige war gegen 19 Uhr mit ihrem zweijährigen Bruder im ersten Stock eines Mehrparteienhauses auf einen angelehnten und zusammengeklappten Wäscheständer geklettert und danach in die Tiefe gefallen. Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung durch den alarmierten Notarzt ins Klinikum Wels eingeliefert, teilte die Polizei mit.