Innsbrucker Gemeinderat live: Streit um Gratisparken geht in nächste Runde

📽️ Livestream: Sitzung des Innsbrucker Gemeinderates am 24. Juni

Innsbruck – Am heutigen Donnerstag tagt der Innsbrucker Gemeinderat zum sechsten Mal im heurigen Jahr. Die Sitzung in der Messe ist öffentlich. Die Tagesordnung umfasst neben Anträgen zu den Themen Kinderkrippe, Straßennamen und Bebauungsplänen auch die Causa Gratisparken.

Obwohl es bereits einen Mehrheitsbeschluss dafür gibt, schafften es die Grünen mittels Minderheitenvotum, diese Thematik erneut in den Gemeinderat zu bringen. Die ÖVP ist sauer und stellt das Demokratieverständnis der Grünen in Frage. Bürgermeister Georg Willi betont hingegen, dass ein paar Gratisstunden in den Tiefgaragen nicht den Zweck der Wirtschaftsankurbelung erfüllen.