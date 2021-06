Challenge Walchsee-Kaiserwinkl: Alles, was Rang und Namen hat

Walchsee – Wie heißt es so schön für Thomas Steger: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Denn nach seinem Sieg am vergangenen Wochenende beim Apfelland-Triathlon am Stubenbergsee in der Steiermark will der Tiroler auch bei der Challenge Walchsee-Kaiserwinkl mit Heimvorteil die Ernte einfahren. Der 29-jährige Jenbacher hat das Gefühl eines Heimsieges schon einmal ausgekostet – 2017 siegte er auf verkürzter Strecke. Am Sonntag (Start 8.30 Uhr) will Steger in der Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen) wieder um den Sieg mitmischen. Im Gegensatz zur Sprint-EM vergangenes Wochenende in Kitzbühel geht es diesmal über die Hälfte der klassischen Ironman-Distanz.