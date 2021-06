Zwölfstöckiges Gebäude nahe Miami Beach teilweise eingestürzt

Das Gebäude war in der Nacht teilweise eingestürzt.

Mindestens ein Mensch sei dabei ums Leben gekommen. Die Suche nach weiteren möglichen Opfern gehe weiter, teilte die Polizei am Donnerstag auf Twitter mit. Weitere Menschen seien möglicherweise noch in den Trümmern eingeschlossen, hieß es.

Das Unglück ereignete sich demnach in Surfside unweit von Miami Beach. Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt. Über die Ursache des Einsturzes oder mögliche Opfer war zunächst von offizieller Seite ebenfalls nichts bekannt.

Der örtliche Sender NBC 6 South Florida veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie Feuerwehrleute einen Jungen aus den Trümmern des Gebäudes retten und auf eine Trage legen. Unbestätigten Berichten zufolge wurden neun Menschen in Krankenhäuser gebracht. Wie viele Menschen sich in dem Haus befanden, ist nicht bekannt. In Medienberichten hieß es, das Gebäude sei gegen 2 Uhr morgens Ortszeit teilweise eingestürzt, die Anwohner seien im Schlaf von dem Unglück überrascht worden.