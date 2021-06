Arnautovic über Rekord-Torjäger Ronaldo: „Reden nicht mehr über Menschen"

Sein Offensivkollege Christoph Baumgartner bewundert vor allem die Arbeitseinstellung von Ronaldo. „Man sieht, was mit viel harter Arbeit möglich ist. Was er erreicht hat, ist unglaublich. Er hat viel Talent, aber er hat es bis aufs Maximum ausgereizt bis jetzt", meinte der Goldtorschütze des entscheidenden ÖFB-Gruppenspiels gegen die Ukraine (1:0). „Es gibt vielleicht einen, der besser ist – aber selbst da lässt sich streiten."

Überstehen die Österreicher am Samstag (21 Uhr/live ORF 1) im EM-Achtelfinale in London auch die hohe Hürde Italien, könnte im Viertelfinale ein neuerliches Duell mit Ronaldo und Co. warten. Bei der EM 2016 in Frankreich hatte es in der Gruppenphase gegen den späteren Europameister ein 0:0 gegeben – damals Österreichs einziger Punktgewinn. Der Sieger des Duells mit Italien trifft nächsten Freitag in München auf Portugal oder Belgien.