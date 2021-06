Unkraut mit Gasbrenner entfernt: Thujenhecke in Oberhofen fing Feuer

Oberhofen – Einen Feuerwehreinsatz hat am Donnerstag ein 53-Jähriger in Oberhofen ausgelöst. Laut Polizei wollte der Mann gegen 17.30 Uhr mit einem Gasbrenner das Unkraut in seiner Zufahrt wegbrennen. Dabei fing eine trockene Thujenhecke Feuer.