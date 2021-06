„Arnie“ kommt zum Klimagipfel nach Wien

Wien – Arnold Schwarzenegger kommt kommende Woche wieder nach Wien als prominenter Gastgeber des Wiener Klimagipfels „Austrian World Summit“. Schwarzenegger ist nach der Corona-bedingten Abwesenheit im Vorjahr wieder persönlich in der Spanischen Hofreitschule. Der Klimabeauftragte der USA, John Kerry, wird live zugeschaltet werden, ebenso der CEO des Automobil-Herstellers Ford, der die Pläne für CO2-neutrale Mobilität des Konzerns präsentieren wird. Vertreter von Google oder IKEA werden ebenfalls über Videokonferenz sprechen. Live zugeschaltet werden u. a. Klimaaktivistin Greta Thunberg sowie Primatologin Jane Goodall sein. Via Videobotschaften melden sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und UN-Generalsekretär António Guterres. In der Spanischen Hofreitschule werden 350 bis 400 Gäste erwartet. Aus Österreich werden u. a. Bundespräsident Van der Bellen, der auch wieder den Ehrenschutz übernommen hat, und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dabei sein.