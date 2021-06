Zurück zum historischen „Marktanger“ in Hall

In derselben Sitzung wurde noch eine weitere markante Namensänderung beschlossen: Eine Verkehrsfläche im Haller Gewerbegebiet südlich der B171 heißt künftig „Padre-Kino-Straße“. Gewürdigt wird damit ein auch als Eusebio Chini bzw. Eusebius Franz Kühn bekannter Jesuit (1645–1711) aus dem heutigen Trentino, der seine Ausbildung u. a. am Jesuitenkollegium in Hall erhielt. Später ging er als Missionar nach Mexiko, wo der erklärte Gegner der Sklaverei in engem Austausch mit der indigenen Bevölkerung stand. Bis heute ist „Padre Kino“ in Mexiko und den USA – anders als in Tirol – ein bekannter Name, er wird als berühmte Persönlichkeit sogar in der „National Statuary Hall Collection“ in Washington, D. C. gewürdigt.