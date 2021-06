Trampolissimo-Akademie in der Alten Gerberei in St. Johann in Tirol

Floh-Zirkus bei der Sommerakademie in St. Johann in Tirol.

St. Johann i. T. – Mit der Umbenennung in „youngstar“ des 2008 gegründeten Vereins zur Förderung von Kinder- und Jugendkulturen in St. Johann in Tirol entstand auch gleich ein neues Design samt der neuen Website www.youngstar.at für den öffentlichen Auftritt.