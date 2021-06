Kammer ermutigt Bauern in Kufstein zum Einstieg in Direktvermarktung

Bad Häring – Die (Schwieger-)Eltern Walburga und Josef setzten noch auf Milch, Martina und Matthias Ager verwandelten den Lengauerhof in Bad Häring nun aber in den Rindermastbetrieb „Ochs am Berg“. „Milchproduzenten gibt es schon genug, und beim Fleisch herrscht große Nachfrage an heimischer Produktion“, erklärt Matthias Ager. Im neuen Stall stehen 64 in Tirol gezüchtete Rinder, die Schlachtung erfolgt nur wenige Kilometer entfernt in Söll. Unter der Marke „Tiroler Almrind“ beliefert die Familie den Lebensmittelhandel mit Rindfleisch, profitiert aber vor allem von der Direktvermarktung von Mischpaketen am Hof.