Der Weg zum „Sterndl“ ist ein rustikaler

„Weibsteufel“ gilt als eines der meistgespielten Stücke im süddeutschen Raum, 1915 in Wien uraufgeführt, feierte es zuletzt in der Regie von Martin Kušej mit Tobias Moretti und Birgit Minichmayr in den Hauptrollen an der Burg sein ganz großes Comeback. Protagonisten der rustikalen Dreiecksbeziehung sind der Schmuggler (das „Mandl“, gespielt von Hochmuth), sein Weib (Hörtnagl) und der neue Grenzjäger (Cirolini), der sich mit der Überführung des Duos sein erstes „Sterndl“ verdienen will. Geschmuggelt wird hier im großen Stil, unter dem Fußboden sind Seide und Spitze versteckt, im Stubentisch liegt der Schmugglerverdienst; Geld, das das Ehepaar einmal, wenn schon kinderlos, so doch wenigstens vom Verschlag am Berg ins schönste Haus am Marktplatz upgraden soll.