Verkehrsentlastung fürs Außerfern: Grüne wollen „visionäre“ Fernpassbahn

„Der Ausbau der Umfahrung Garmisch wird den Druck auf den Raum Zwischentoren weiter erhöhen“, ist für die Grünen-Bezirkssprecherin aus Reutte, Regina Karlen, fix. Das Außerfern als „Auspuff Nordtirols“ ringe um eine Verkehrsentlastung, welche die neue Bahnstrecke bringen könnte. Ein Bürgerbeteiligungsprozess, wie bei der Unterinntaltrasse, sei Voraussetzung eines solchen Unterfangens. Die geschätzten Baukosten (aus dem Jahr 2018, Anm.) würden zwar bei 1,5 Milliarden Euro liegen, doch glauben die Grünen felsenfest an eine Finanzierbarkeit. „Um die Klimaziele zu erreichen, bedarf es massiver Anstrengungen, will man nicht die vom Verkehrsclub Österreich prognostizierten Strafzahlungen von neun Milliarden Euro in Kauf nehmen“, rechnet die Imster Bezirkssprecherin der Grünen, Dorothea Schumacher, vor.