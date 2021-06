Tiroler Jägerbataillon im Einsatztraining

Wattens – In gewohnter Regelmäßigkeit und trotz der Corona-Lage ist es wieder so weit: Über 200 Soldatinnen und Soldaten verlassen für zehn Tage ihre zivilen Arbeitsplätze, um in ihren militärischen Funktionen zu üben. Am 2000 Meter hoch gelegenen Truppenübungsplatz Lizum/Walchen trainieren die Soldatinnen und Soldaten des Milizjägerbataillons Tirol mit den Berufssoldaten des Hochgebirgsjägerbataillons 24 aus Osttirol, um ihre Fähigkeiten für einen möglichen Einsatz zur sicherheitspolizeilichen Assistenz zu erhalten und zu erweitern. So finden dort täglich Scharfschießen, taktisches Stabstraining sowie Erste-Hilfe-Ausbildung und Einsatztraining statt.