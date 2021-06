Waldstrategie 2030: Bergwald in Tirol klimafit umbauen

Seitens des Landes wurden klare Ziele und Umsetzungsschritte ausgearbeitet. Dazu zählt u. a. die Anpassung von 45.000 Hektar Wald unter 1000 Metern Seehöhe an den Klimawandel – etwa durch einen Mix aus Nadel- und Laubholz. „Auf diese Waldflächen werden wir uns in Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern konzentrieren“, sagt Geisler. In tieferen Lagen wird die Fichte zugunsten von Mischbaumarten wie Buche, Ahorn, Eiche oder Linde zurückgehen. In den höheren Lagen verschiebt sich das Verhältnis zugunsten von Lärche, Kiefer und Tanne.