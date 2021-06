Weltmeister fahren sich in Wörgl für die EM warm

Nach zahlreichen Absagen in anderen Ländern startet die internationale Speedskate-Saison von heute bis Sonntag mit dem Europacup in Wörgl. Neben der Tiroler Weltmeisterin Vanessa Herzog haben sich mit Sandrine Tas (BEL) und Felix Rijhnen (GER) die Topstars der Szene angesagt. Insgesamt sind sieben Nationen am Start, um sich vor der Europameisterschaft in Portugal (ab 17. Juli) endlich nach einem Jahr Rennpause international zu messen. Die Wettkämpfe mit 200 Athleten beginnen heute (17 Uhr) mit den Sprintbewerben, aus Tirol sind insgesamt neun Athleten dabei. Die vom SC Lattella Wörgl organisierten Rennen werden mittels Livestream (www.speedskatearena.at) übertragen.