Paraguay und Uruguay lösten bei Copa America Viertelfinal-Tickets

Paraguay und Uruguay haben sich jeweils mit 2:0-Siegen für das Viertelfinale der Copa America qualifiziert. Paraguay setzte sich am Donnerstag (Ortszeit) in Brasilia gegen Chile durch, die Treffer erzielten Braian Samudio (33.) und Miguel Almiron (58.) per Elfmeter. Uruguay durfte in Cuiaba gegen Bolivien feiern, nach einem Eigentor von Jairo Quinteros (40.) machte Stürmerstar Edinson Cavani gegen Ende alles klar (79.).