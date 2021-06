Wüsten-Wiesn: München wehrt sich gegen Oktoberfest-Kopie in Dubai

Oktoberfeste gibt es auf der ganzen Welt. In Namibia, Australien oder Kanada. Dieses Jahr soll nun auch eines in Dubai stattfinden. Die Stadt München will nun vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen die Veranstalter erwirken.

Damit würde es flächenmäßig die in diesem Jahr zum zweiten Mal abgesagte Münchner Wiesn übertreffen. Auf der Website der Veranstalter wird es als das „größte Festival der Welt“ beworben – garniert mit Fotos des Münchner Originals und dem Slogan „Oktoberfest goes Dubai“.

Die Antragsgegner, die für das geplante Fest eine Firma in Dubai betreiben, sehen ihre Werbung dagegen als gerechtfertigt an. Details zur Verteidigungslinie wollte ein Sprecher vorab nicht nennen. Die Veranstaltung finde großen Zuspruch bei Schaustellern und Brauereien, die am Oktoberfest in dem Emirat teilnehmen wollten. (dpa)