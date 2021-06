Arlbergtunnel wird 2022 und 2023 für mehrere Monate gesperrt

St. Jakob am Arlberg – Der längste Straßentunnel Österreichs, der Arlbergtunnel (S16 Arlberg Schnellstraße), der Tirol und Vorarlberg miteinander verbindet, muss in den Sommermonaten 2022 und 2023 für sechs bzw. fünf Monate für den Verkehr gesperrt werden. Grund dafür sei eine nicht mehr aufzuschiebende Erneuerung der gesamten Fahrbahn im Tunnel, teilte die Asfinag am Freitag mit. Der gesamte Verkehr wird über den Arlbergpass bzw. großräumig über andere Strecken umgeleitet.