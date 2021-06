Deutsche UNO-Soldaten bei Angriff auf Patrouille in Mali verletzt

Berlin – Angreifer haben im westafrikanischen Mali eine Patrouille deutscher Soldaten der UNO-Truppe MINUSMA attackiert und mehrere Personen schwer verletzt. Der Angriff erfolgte laut Nachrichtenagentur dpa am Freitag etwa 155 Kilometer nördlich von Gao, wo deutsche Bundeswehrsoldaten im Camp Castor stationiert sind. Nach lokalen Berichten wurde eine Autobombe gezündet. Zwar sind auch Österreicher an der Mission beteiligt, sie sind aber in der Hauptstadt Bamako stationiert.