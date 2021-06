Schubert kletterte bei Vorstiegs-Weltcup in Innsbruck souverän ins Finale

Innsbruck – Jakob Schubert hat sich beim ersten Vorstieg-Weltcup der Saison souverän für das Finale qualifiziert. Der dreifache Weltmeister schaffte am Freitag beim Heim-Bewerb in Innsbruck mit Rang drei im Halbfinale den Aufstieg in die Entscheidung der besten acht (21.00 Uhr). Eva-Maria Hammelmüller als 22. und Julia Fiser als 24. verpassten den Finaleinzug.