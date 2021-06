Tiroler Jakob Schubert triumphiert beim Heimweltcup im Vorstieg

Innsbruck – „Im Halbfinale geht es darum, ins Finale zu kommen.“ Also sprach Jakob Schubert mit einem Schmunzeln, nachdem er am Vormittag als Dritter mit Reserven das Finalticket gelöst hatte. Dass der dreifache Weltmeister im Anschluss über Verspannungen im Rücken erzählte, wollte er unmittelbar vor der Entscheidung nicht überbewertet wissen. „Sobald du in die Wand steigst, pumpt das Adrenalin alles weg.“ Sagte es und kletterte unter Hochspannung, als hätte es die Corona-bedingten Wettkampfpausen und Traininingshindernisse nicht gegeben. Am Ende triumphierte der Weltmeister von 2018 vor Stefano Ghisolfi (ITA) und Sascha Lehmann (SUI). Auch, weil der Sieger des Halbfinales, Superstar Adam Ondra (TCH), vorzeitig mit dem Fuß abrutschte und sich mit Rang acht bescheiden musste.