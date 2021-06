Finanzverwaltung schreibt 423 Jobs aus

Wien – Das Finanzministerium mit seinen rund 11.500 Mitarbeitern schreibt rund 423 Jobs in der österreichischen Finanzverwaltung aus. Gesucht werden Absolventinnen und Absolventen von berufsbildenden mittleren Schulen (HAS) oder Pflichtschulen, Personen mit abgeschlossener kaufmännischer Lehre, aber auch mit Matura sowie akademischen Abschlüssen.

Wie es in einer Aussendung am Freitag hieß, stehen dabei die verschiedensten Karrierewege offen. Einsatzmöglichkeiten gebe es beispielsweise im Finanzamt Österreich, im Zollamt Österreich oder auch im Finanzamt für Großbetriebe, im Amt für Betrugsbekämpfung, beim Prüfdienst lohnabhängiger Abgaben und Beiträge oder in den Zentralen Services. Die Ausschreibungen für Stellenangebote in der Finanzverwaltung sind von 25. Juni bis 23. Juli 2021 in der Jobbörse der Republik zu finden. (APA)