Leihvertrag verlängert: Anselm stürmt eine weitere Saison für die WSG Tirol

Wattens – Offensivspieler Tobias Anselm bleibt der WSG eine weitere Saison erhalten. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, wurde der 21-Jährige erneut vom LASK ausgeliehen. In der abgelaufenen Saison avancierte der U21-Teamspieler mit sieben Treffern und drei Assists in 27 Einsätzen zum Shootingstar der Tiroler.