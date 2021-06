Einigung auf EU-Agrarreform: Köstinger sieht Erfolg, Grüne orten „Mogelpackung“

Der österreichische Grünen-EU-Abgeordnete Thomas Waitz kritisierte hingegen, dass die Kompromisse weit hinter den Ankündigungen des Grünen Deals zurückbleiben würden. Er sprach dabei den Einsatz von weniger Pestiziden an, mehr Bio-Landbau und mehr Schutz für Umwelt, Klima und Biodiversität. Die Ökomaßnahmen von 25 Prozent, mit einer einjährigen Lernphase von 20 Prozent, seien unzureichend und könnten weiter verwässert werden. Auch eine Deckelung der Flächenprämien werde es weiter nicht geben. „Nicht mal mit einer Lupe lässt sich eine Spur von Reform in der Einigung entdecken“, so Waitz.

„Das, was hier als Erfolg von den Landwirtschaftsministern, Konservativen, Liberalen und Sozialdemokraten gefeiert wird, ist pures Greenwashing, eine Mogelpackung voller Ausnahmeregelungen, die die bisherige Agrarförderungspolitik bis 2027 einzementiert und Steuergeld an Oligarchen, Agrarindustrie und Großbetriebe weiter fließen lässt“, übte Waitz hingegen massive Kritik. Er sieht in der Einigung viele Chancen in Richtung einer „Klimawende“ vergeben. So sei eine Koppelung der Fördergelder an soziale Mindeststandards in den ersten zwei Jahren freiwillig und werde nach Forderung der Mitgliedstaaten erst ab 2025 verpflichtend.