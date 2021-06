Medien: Vatikan untersucht Vorwürfe gegen prominenten Kardinal Dziwisz

Vatikanstadt – Der Vatikan prüft laut einem unbestätigten polnischen Medienbericht Vorwürfe der Missbrauchsvertuschung gegen Ex-Papstsekretär Kardinal Stanislaw Dziwisz. Wie das Internetportal Onet.pl laut Kathpress am Freitag meldete, setzte Papst Franziskus dazu eine Sonderkommission ein, die von Genuas Erzbischof, Kardinal Angelo Bagnasco, geleitet werde.

Die Kommissionsmitglieder hätten bereits mehrere Personen vernommen, hieß es. Geplant sei auch eine Anhörung von Betroffenen sexueller Gewalt durch Priester. Der Vatikan habe die Kirche in Polen nicht über den Beginn der Arbeit der Kommission informiert, so Onet.pl. Die Meldung sorgte für Aufsehen.

Seit vielen Monaten stehen Vorwürfe gegen Dziwisz im Raum, er sei Hinweisen auf Fälle sexuellen Missbrauchs durch Priester nicht nachgegangen und habe versäumt, sie dem Vatikan zu melden. Ein Pfarrer hatte zuvor ein Schreiben an den Kardinal aus dem Jahr 2012 veröffentlicht, das er eigenen Angaben zufolge persönlich an Dziwisz übergeben habe. Darin wirft der Geistliche Priestern aus der Kirchenprovinz Krakau sexualisierte Gewalt an Buben vor.