Vom Einsteiger bis zum Profi: Was Läufer zum Thema wissen sollten

Sportwissenschafter Mario Unterwurzacher hat Prävention und Gesundheit an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsförderung sowie Management und Internationale Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck studiert. Er ist Cardiofitnesstrainer, Ernährungstrainer sowie Gesundheits- und Entspannungstrainer. Außerdem arbeitet er unter anderem als Gesundheitsberater der AK-Tirol, als Lehrbeauftragter für Physiologie, angewandte Anatomie und Gerätekunde, funktionelles Rehatraining, Sportphysiotherapie und Trainingslehre, als Gesundheitsberater in Unternehmen sowie als Trainer von Olympioniken und Spitzensportlern. Unterwurzacher ist weiters Direktor der Personaltrainerakademie (PTAK) in Tirol. Nähere Infos gibt es unter www.healthcode.at.

© Privat/Unterwurzacher