Mehr als 4 Mio. Euro für eine Briefmarke: Die Rote Mauritius wird versteigert

Mit der Roten Mauritius wurde erstmals das Porto für den Versand von Einladungen zu einem Kostümball bezahlt. Noch drei der Umschläge sollen erhalten geblieben sein. „Königin Elizabeth II. besitzt eines der ‚Ball Cover‘ in ihrer Philatelie-Sammlung“, erklärte Auktionator Christoph Gärtner im Vorfeld der Auktion. Ein weiteres Exemplar befinde sich in der Philatelic Collection der British Library in London: „Beide können nie verkauft werden.“ Das dritte noch existierende Cover sei das nun angebotene in Privatbesitz. (APA/dpa)