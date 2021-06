Sozialer Wohnbau dämpft den Preisdruck

Innsbruck – Die Mietkosten bei den Gemeinnützigen Bauträgern (GBV) liegen in Tirol durchschnittlich um 2,90 Euro, österreichweit um 2,30 Euro pro Quadratmeter, unter jenen von privaten Vermietern. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) über die ökonomischen Wirkungen des gemeinnützigen Wohnbaus.

Die Schere sei in den letzten Jahren weiter auseinandergegangen. „Der Beitrag der Gemeinnützigen zur Dämpfung der Wohnkosten ist daher aktuell besonders groß“, so der Tiroler GBV-Obmann Franz Mariacher. Dabei sei der Marktanteil der Tiroler Gemeinnützigen im Österreichvergleich noch ausbaufähig. „Die Landespolitik mit der Wohnbauförderung sowie dem jüngsten Wohnbaupaket ist ein sehr guter Partner. Die Umsetzung muss aber in den Gemeinden erfolgen“, betont Mariacher.